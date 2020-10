Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat seine Länder-Kollegen nach den Beratungen in Berlin aufgerufen, die vereinbarten Maßnahmen - Zitat - "knallhart" durchzusetzen.

Wenn man jetzt nicht handele, breiteten sich Hotspots so schnell aus, dass man die Dämme irgendwann nicht mehr halten könne, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die vereinbarten Schritte seien deshalb positiv. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann meinte, es seien Fortschritte erreicht worden. Ob die Maßnahmen ausreichten, würden die nächsten Tage zeigen.



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig signalisierte nach dem Treffen Entgegenkommen bei den umstrittenen Reisebeschränkungen in ihrem Bundesland für Menschen aus Corona-Risikogebieten. Sie will nach eigenen Angaben prüfen, ob auf die mindestens fünftägige Quarantäne und die anschließende Pflicht zu einem Test verzichtet werden kann.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.