Laut Oxfam ist Elon Musk der reichste Mensch der Welt. (picture alliance/Patrick Pleul)

Laut einem Bericht der Entwicklungshilfeorganisation Oxfam haben die zehn reichsten Menschen ihr Vermögen auf 1,5 Billionen Dollar verdoppelt. Während das weltweite Vermögen in den vergangenen zwei Jahren insgesamt um ein Prozent angewachsen sei, hätten die reichsten 0,001 Prozent ihr Vermögen um 14 Prozent gesteigert.

Auch mit Blick auf Deutschland sieht Oxfam eine steigende Ungleichheit. Die zehn reichsten Personen hätten ihr Vermögen in der Pandemie von 144 Milliarden Dollar auf etwa 256 Milliarden gesteigert. Dieser Gewinn entspreche annähernd dem Gesamtvermögen der ärmsten 40 Prozent in Deutschland. Die Organisation kritisierte, Regierungen hätten Milliarden in die Wirtschaft gepumpt. Ein Großteil davon sei bei den Menschen hängen geblieben, die besonders von steigenden Aktienkursen profitierten.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.