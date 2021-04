In Deutschland sind Corona-Schutzimpfungen von heute an auch bei vielen Hausärzten möglich. Insgesamt wollen sich bundesweit zunächst rund 35.000 Praxen beteiligen. Allerdings stehen zu Beginn weniger als eine Million Impfdosen zur Verfügung.

Rechnerisch bekommt jede Praxis damit in dieser Woche nur gut 26 Dosen.



Im Saarland beginnt heute das erste Corona-Modellprojekt, das ein ganzes Bundesland umfasst. Außengastronomie, Kinos, Theater und Fitnessstudios dürfen wieder öffnen - die Nutzung setzt aber einen negativen Schnelltest voraus.

Lockerungen auch in Sachsen möglich

In Sachsen sind von heute an ebenfalls Lockerungen möglich, und zwar unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz. Jeder Landkreis kann dafür eine Allgemeinverfügung erlassen. Die Lockerungen müssen aufgehoben werden, wenn die Zahl von insgesamt 1.300 Covid-19-Patienten auf Normalstationen in den sächsischen Krankenhäusern überschritten wird. Derzeit sind knapp 950 Betten belegt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 05.04.)

+ Corona-Regeln zu Ostern: Was ist wo erlaubt? (Stand: 01.04)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 02.04.)

+ Impfungen: ab nächster Woche auch in Arztpraxen (Stand: 02.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 30.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 03.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.