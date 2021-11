Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn und Ärzteverbände haben sich auf ein Vorgehen bei den Corona-Auffrischungsimpfungen verständigt.

Allen Geimpften, die vor sechs Monaten vollständig geimpft worden seien, solle eine Auffrischung angeboten werden, wie das Gesundheitsministerium bestätigte. Vorrangig sollten Ältere, medizinisches Personal und Personen mit Immunschwäche eine Auffrisch-Impfung erhalten. Personen, die das Vakzin von Johnson&Johnson bekommen hatten, sollten schon nach vier Wochen eine Booster-Impfung erhalten. Zuvor hatte es Kritik von Seiten der Ärzte gegeben, dass Spahn mit seiner Auffrischungs-Empfehlung für alle über die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission hinausgehe.



Das Thema beschäftigt auch die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bei ihrem heute beginnenden Treffen in Lindau. In den Gesprächen geht es auch um eine mögliche Impfpflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.