Bundesarbeitsminister Heil will die Betriebe verpflichten, Präsenz-Beschäftigten mindestens einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten.

Das geht aus einem Entwurf für die Änderung der Arbeitsschutzverordnung hervor, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Bei Mitarbeitern, die aufgrund ihrer Tätigkeit ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, sollen es zwei Tests pro Woche sein. Die Kosten tragen die Betriebe.



Wenn das Kabinett morgen zustimmt, könnte die Verordnung kommende Woche in Kraft treten. Die bereits bestehenden Corona-Arbeitsschutzregeln sollen bis zum 30. Juni verlängert werden. Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten also weiterhin nach Möglichkeit das Arbeiten von Zuhause anbieten.

SPD-Spitze: 30 statt 20 Kinderkrankentage

Zuvor hatte diie SPD-Spitze bekannt gegeben, man habe sich in der Großen Koalition darauf geeinigt, in Unternehmen eine Corona-Testpflicht einzuführen. Nach der den Worten SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans sollten die Betriebe den Beschäftigten in Präsenzarbeit jedoch zweimal pro Woche einen Schnelltest finanzieren. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte sich zuletzt mehrfach gegen eine solche Pflicht ausgesprochen.



Wie die SPD-Vorsitzenden weiter mitteilten, wurde zudem vereinbart, die bezahlten Kinderkrankentage pro Elternteil von derzeit 20 auf 30 Tage zu erhöhen. Sie können auch dann genutzt werden, wenn Kinder wegen geschlossener Kitas oder Schulen zuhause betreut werden müssen.

