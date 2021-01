Bundessozialminister Heil will Bedürftige in der Corona-Krise stärker unterstützen.

Besonders für Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen seien, führe der verlängerte Lockdown auch zu zusätzlichen soziale Sorgen im Alltag, sagte Heil in Berlin. So bedeuteten etwa Ausgaben für die künftig etwa in Bussen und Bahnen vorgeschriebenen medizinischen Masken für viele einen finanziellen Kraftakt. Der Minister erklärte, man werde daher prüfen, ob man Grundsicherungsempfängern einen Corona-Zuschuss zahlen und sie mit Masken versorgen könne. Wie hoch der Zuschuss sein könnte, sagte Heil nicht. Er wolle die Idee zunächst mit der Bundesregierung beraten.



In Bremen sollen alle Bürgerinnen und Bürger zwischen 15 und 59 Jahren in den kommenden Tagen kostenlos jeweils fünf FFP2-Masken zugeschickt bekommen. Man sehe darin einen pragmatischen und effektiven Beitrag zur Eindämmung des Virus, sagte Bürgermeister Bovenschulte. Ältere Menschen würden bereits vom Bund mit Masken versorgt.

