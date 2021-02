Die Gründer des Impfstoff-Herstellers Biontech erhalten eine der höchsten Ehrungen der Bundesrepublik.

Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, wird das Unternehmerpaar Özlem Türeci und Ugur Sahin mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgt am 19. März durch Bundespräsident Steinmeier.



Zur Begründung heißt es, dank der Kompetenz von Sahin und Türeci sei in kürzester Zeit die Entwicklung und Zulassung eines Impfstoffes gegen Covid-19 gelungen. Das Präparat der Firma Biontech war das erste, das in Deutschland zugelassen wurde. Es basiert auf der für Impfstoffe neuartigen mRNA-Technologie.



Sahin sagte dem Magazin "Der Spiegel", mit effektiven Impfstoffen sei die Pandemie kontrollierbar. Wenn sich genügend Menschen impfen ließen, erwarte er eine solche Entwicklung bis zum Spätsommer. Neue Studiendaten deuten darauf hin, dass eine Impfung nicht nur vor einer Erkrankung, sondern auch vor einer Infektion selbst Schutz bietet.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.