Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat eine gemeinsame Linie von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie gefordert.

Man merke angesichts der Neuinfektionen und der Krankenhausbelegungen, dass die vierte Welle mit voller Wucht da sei, sagte der CSU-Politiker zum Auftakt des Gesundheitsministertreffens in Lindau. Deshalb müsse man versuchen, möglichst viele für eine Impfung zu gewinnen. Das Impfen sei zwar freiwillig, aber keine Privatsache. Es sei der Weg aus der Pandemie. Holetschek begrüßte zudem die Einigung mit den Ärzteverbänden beim Thema Auffrischungsimpfungen.



Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn und Ärzteverbände hatten sich darauf verständigt, dass allen Geimpften, deren vollständige Impfung sechs Monate zurückliegt, eine Auffrischung angeboten werden soll. Mit dem Thema wollen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Lindau ebenso beschäftigen wie mit einer möglichen Impfpflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.