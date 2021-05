Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Hartges, hat angedachte Öffnungen von Hotels und Restaurants auch für negativ Getestete verteidigt.

Im Deutschlandfunk sagte sie, dies werde derzeit bereits in Modellregionen wie in Schleswig-Holstein praktiziert und habe sich bewährt. Zudem sei die Entwicklung der Infektionszahlen erfreulich, daher sei eine Öffnung nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch für negativ Getestete verantwortbar. Hartges betonte, Gastronomie und Hotellerie befänden sich im siebten Monat des Lockdowns. Man müsse jetzt schauen, was man für sie tun könne.



Unter anderem Bayern und Niedersachsen hatten Öffnungsschritte bei niedrigen Inzidenzen etwa für die Außengastronomie und Hotels in Aussicht gestellt. Virologen weisen allerdings darauf hin, dass von negativ getesteten Menschen ein höheres Infektionsrisiko ausgeht als etwa von Geimpften.

