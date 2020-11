Nach den Bund-Länder-Vereinbarungen zum Kampf gegen die Corona-Pandemie gehen immer mehr Bundesländer bei der Frage der Hotelübernachtungen über die Weihnachtsfeiertage eigene Wege. Nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und Berlin kündigte auch Mecklenburg-Vorpommern an, über die Festtage Hotelübernachtungen für Familienbesuche zu erlauben.

Die Länder argumentieren, dass es sich dabei um nicht-touristische Übernachtungen handele, wie sie auch während des Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember erlaubt sind. Aber auch unter diesen sechs Bundesländern, die Übernachtungen erlauben, sind die Regelungen bezüglich des Zeitrahmens oder der Dauer unterschiedlich oder nicht klar festgelegt. Hier ein Überblick:



BERLIN: In der Hauptstadt darf der Weihnachtsbesuch in Hotels übernachten. Dies sorgt für Streit mit dem benachbarten Bundesland BRANDENBURG. Die dortige Hotelbranche hält die unterschiedlichen Corona-Vorgaben in der Hauptstadtregion für falsch. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und Berlins Regierender Bürgermeister Müller (beide SPD) sprächen oft von einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, es gebe aber keine einheitlichen Corona-Maßnahmen.



HESSEN: Wer eine Verwandtenreise mache, "der muss ja auch die Chance haben, irgendwo übernachten zu können", sagte Hessens Ministerpräsident Bouffier (CDU). Für wie viele Übernachtungen dies gilt, ist offen.



MECKLENBURG-VORPOMMERN: Hier sollen Hotels und Pensionen vom 23. Dezember bis zum 1. Januar für Gäste öffnen dürfen, die ihre Familie besuchen. Drei Übernachtungen seien erlaubt, teilte Wirtschaftsminister Glawe (CDU) nach einem Treffen der Landesregierung mit Vertretern von Wirtschaft, Kommunen und Verbänden mit.



NIEDERSACHSEN: Hotelübernachtungen für Weihnachtsbesuche sollen möglich sein. Die Regierung in Hannover räumt dies nicht nur Verwandten, sondern auch engen Freunden ein. Da etliche Menschen Weihnachten mit solchen feierten, sei auch in diesem Fall eine Hotelübernachtung möglich, sagte Regierungssprecherin Pörksen. Nicht jeder habe zudem Verwandte, mit denen er feiern könne.



NORDRHEIN-WESTFALEN: Übernachtungen in Hotels bei Familienbesuchen über Weihnachten sind nach den Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet (CDU) trotz Corona-Beschränkungen möglich. Wenn Familien sich besuchten und keine Übernachtungsmöglichkeit bei den Verwandten hätten, „ist es über die Weihnachtstage möglich, dass man auch in einem Hotel übernachtet.



SCHLESWIG-HOLSTEIN: Wer in dem norddeutschen Bundesland über Weihnachten Verwandte besuchen will, darf dafür im Hotel übernachten. Dies kündigte Ministerpräsident Günther (CDU) an. Vom 23. bis 27. Dezember seien jeweils maximal zwei Übernachtungen erlaubt.



Kanzleramtschef Braun kritisierte die Entscheidung der sechs Bundesländer. Auch Regierungssprecher Seibert erklärte: "Es ist nicht Teil des Beschlusses von Bund und Ländern, solche Übernachtungen zu ermöglichen." Die Bürger blieben aufgerufen, touristische Reisen zu vermeiden. Entgegen dieser Linie hält Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) Hotelübernachtungen für Weihnachtsbesuche für vertretbar.



Knapp drei Viertel der Deutschen (73 Prozent) wollen einer Studie zufolge an Weihnachten Besuche und Kontakte zu ihrer Familie zumindest etwas einschränken. Während in Westdeutschland 78 Prozent eine Beschränkung planen, sind es in Ostdeutschland 58 Prozent, wie aus dem ARD-Deutschlandtrend hervorgeht.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.