Die afrikanische Wirtschaft erholt sich nach Angaben des Instituts für Weltwirtschaft IfW nur schleppend von den Folgen der Corona-Pandemie.

Grund dafür sei unter anderem eine immer noch dramatisch niedrige Impfquote von etwa fünf Prozent, hieß es von Seiten des Insituts in Kiel. Dies beeinträchtige das Gesundheitssystem und führe zu anhaltenden Schulschließungen. Die Pandemie habe etwa 30 Millionen Menschen in extreme Armut getrieben. Besinders Frauen und Hilfskräfte ohne Ausbildung seien betroffen. Eine IfW-Sprecherin forderte internationale Impfprogramme und Schuldenerleichterungen, um afrikanische Staaten dabei zu unterstützen, die Folgen der Pandemie zu bewältigen. Vor allem Länder, in denen Tourismus, Dienstleistungen und internationaler Handel eine große Rolle spielten, seien wirtschaftlich stark von der Pandemie betroffen.



Zudem werde die Zahl der Corona-Infektionen und der damit verbundenen Todesfälle unterschätzt, weil im Vergleich zu anderen Regionen der Welt weniger getestet und überwacht werde. Die Weltgesundheitsorganisation hatte sich ähnlich geäußert: Nahezu überall in der Welt sei eine Erholung von den Pandemiefolgen zu beobachten - außer in Afrika.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.