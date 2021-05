In der Debatte über die Fälschungssicherheit des geplanten "digitalen Impfpasses" sieht die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten in der Verantwortung.

Ein Sprecher der Behörde sagte in Brüssel, der europäische Impfnachweis an sich sei sicher. Entscheidend sei, dass die eingetragenen Daten zuvor verifiziert würden. Mit Blick auf die deutschen Impfpässe aus Papier betonte der Sprecher, dass es diejenigen Länder leichter hätten, die bereits über ein vollständig digitalisiertes Gesundheitssystem verfügten. Eine Umschreibung des Papierdokuments auf den digitalen Impfpass - zum Beispiel in Apotheken - sei, so wörtlich, eine "rein deutsche Lösung" und kein Vorschlag der EU-Kommission.



Spezialisten des "Chaos Computer Clubs" hatten zuvor auf die mangelnde Fälschungssicherheit der deutschen Impfpässe aus Papier hingewiesen. Es würden weder Hologramm-Aufkleber noch geprägtes Papier verwendet.



Das Bundesgesundheitsministerium ist sich nach eigenen Angaben der Sicherheitslücke bewusst. Daher müsse "besondere Vorsicht" walten, wenn die Daten in den digitalen Impfpass übertragen würden, erklärte ein Sprecher auf Anfrage der Zeitung "Welt am Sonntag".

