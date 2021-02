Der Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson hat nach Angaben der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA eine sehr hohe Wirksamkeit.

Wie aus heute veröffentlichten Unterlagen hervorgeht, verhinderte das Mittel in einer klinischen Studie in den USA schwere Erkrankungen zu rund 86 Prozent. Bei Untersuchungen in Südafrika und Brasilien lag die Wirksamkeit demnach bei rund 82 beziehungsweise 88 Prozent. Damit scheint der Impfstoff auch gut gegen die südafrikanische und die brasilianische Virus-Variante zu wirken, die als deutlich ansteckender gelten. In den USA sind bislang die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie von Moderna zugelassen. Im Gegensatz zu den Produkten der Konkurrenz ist bei Johnson & Johnson nur eine Injektion nötig. Außerdem kann das Mittel leichter transportiert und aufbewahrt werden.

