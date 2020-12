Ein Impfstoff gegen das Corona-Virus könnte noch vor Weihnachten in der Europäischen Union zugelassen werden.

Am 21. Dezember will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nach eigenen Angaben ihr Gutachten über den Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und Pfizer vorlegen - acht Tage früher als geplant. Die EU-Kommission muss dann noch ihre Zustimmung geben. Das gilt allerdings als Formsache und könnte innerhalb eines Tages geschehen. Bundesgesundheitsminister Spahn sprach von einer guten Nachricht für die Europäische Union. Damit könnte noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen begonnen werden. Bundeskanzlerin Merkel appellierte heute noch einmal an die Menschen in Deutschland, den morgen beginnenden Lockdown ernst zu nehmen und nicht nach jeder Ausnahme zu suchen. Angesichts der hohen Infektionszahlen und der Lage auf den Intensivstationen sei dies nicht an der Zeit, betonte die Kanzlerin. Die Pandemie-Einschränkungen dienten vor allem dem Schutz der besonders gefährdeten Menschen.



Die Gesundheitsämter hatten dem Robert Koch-Institut 14.432 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Zahl der Toten stieg um 500 auf 22.475.

