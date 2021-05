Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich bald gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie Bundeskanzlerin Merkel nach einem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer in Berlin sagte, können sie sich nach dem Ende der Priorisierung, also in der Regel ab dem 7. Juni, um einen Impftermin bemühen. Voraussetzung ist allerdings die noch ausstehende Zulassung eines Vakzins durch die EMA.

"Die Impfung von Kindern ist ein sehr sensibler Akt", betonte die Kanzlerin nach den Bund-Länder-Beratungen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will heute darüber entscheiden, ob der bislang ab 16 zugelassene Impfstoff von Biontech/Pfizer auch schon bei Zwölfjährigen eingesetzt werden kann.

Zurückhaltung der Stiko

Für Diskussionen hatten bereits im Vorfeld kritische Äußerungen aus der Ständigen Impfkommission (Stiko) über eine Impfung von Jüngeren gesorgt. Die Stiko werde sich bei ihrer Empfehlung nur davon leiten lassen, was eine Impfung für das einzelne Kind bedeute, hieß es nach den Beratungen am Mittwoch. Stiko-Chef Mertens habe dies in der Runde deutlich gemacht. Erwartet wird, dass die Kommission allenfalls für Jüngere mit Vorerkrankungen eine Impfempfehlung aussprechen wird. Stiko-Mitglied Rüdiger von Kries hatte im rbb gesagt, eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche sei in Deutschland nicht zu erwarten. Es sei derzeit nichts über mögliche Nebenwirkungen in dieser Altersgruppe bekannt.



Zur Impfung von Kindern und Jugendlichen will die Bundesregierung knapp 6,4 Millionen Dosen bis August bereitstellen. Dies ging aus einem Dokument des Gesundheitsministeriums für den Impfgipfel hervor. Darin wird die Zahl der 12- bis 18-Jährigen in Deutschland mit 5,3 Millionen angegeben. Gehe man von einer Impfbereitschaft von 60 Prozent aus, bestehe ein angenommener Bedarf für Erst- und Zweitimpfung von jeweils 3,18 Millionen Dosen.

Impfangebot für alle bis zum Ende des Sommers

Mit der Zulassung eines Impfstoffs für diese Altersgruppe werde diese in die Zusage von Bund und Ländern einbezogen, allen Impfwilligen bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot zu machen, betonte die Kanzlerin. Mit Blick auf die Coronavirus-Mutationen sagte sie, je schneller der Impfstoff an Mann, Frau und Jugendliche gebracht werde, umso besser sei dies.



Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, warnte vor zu hohen Erwartungen an die geplanten Impfungen für Kinder. Da es dafür keine zusätzlichen Vakzine gebe, werde es auch keine eigene Impfkampagne für Kinder und Jugendliche ab 12 geben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 27.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 27.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 27.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.05.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.05.)

+ Zusätzliche Infektion: Warum in Indien unter Covid-19-Patienten der "Schwarze Pilz" grassiert (Stand 22.05.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 22.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.