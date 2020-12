Nach der Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in den USA könnte das Impfen dort am Montag beginnen.

Derzeit würden die bereits vorhandenen Dosen des nun zugelassenen Impfstoffs des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer verpackt, sagte ein Vertreter des Impfprojekts des Weißen Hauses. Die ersten 145 Impfzentren erhielten das Vakzin am Montag, bis Mittwoch werde dann die erste Phase der Auslieferung des Impfstoffs abgeschlossen.



Der Pfizer-Biontech-Impfstoff hatte gestern eine Notfallzulassung in den USA erhalten. Die Vereinigten Staaten sind das sechste Land, in dem der Impfstoff von Biontech und Pfizer grünes Licht erhielt. In der EU läuft die Prüfung für eine Notfallzulassung noch. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bis zum 29. Dezember eine Entscheidung über den Biontech-Impfstoff fällen.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.