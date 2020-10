Corona-Pandemie in den USA

US-Präsident Trump plant nach mehreren Berichten für diesen Samstag eine Veranstaltung mit Publikum im Weißen Haus. Trump hatte vor einer Woche bekanntgegeben, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist und war in der Folge einige Tage im Krankenhaus behandelt worden.

Den Berichten zufolge will sich der Präsident vom Balkon des Weißen Hauses aus an die Gäste wenden und wahrscheinlich über das Thema Recht und Ordnung sprechen. Wie viele Personen teilnehmen dürfen, ist noch nicht bekannt.



Das Weiße Haus galt zuletzt wegen zahlreicher Infektionen als Corona-Hotspot in der Haupstadt Washington. Eine Veranstaltung im Rosengarten des Anwesens vor zwei Wochen gilt als einer der Auslöser des Infektionsgeschehens.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.