US-Präsident Trump plant nach mehreren Berichten für diesen Samstag eine Veranstaltung mit Publikum im Weißen Haus. Trump hatte vor einer Woche bekanntgegeben, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist und war in der Folge einige Tage im Krankenhaus behandelt worden.

Den Berichten zufolge will sich der Präsident nun vom Balkon des Weißen Hauses aus an die Gäste wenden und über das Thema Recht und Ordnung sprechen. Die Teilnehmerzahl könnte bei mehreren hundert Menschen liegen, es soll Maskenpflicht herrschen.



Das Weiße Haus galt zuletzt wegen zahlreicher Infektionen als Corona-Hotspot in der Haupstadt Washington. Eine Veranstaltung im Rosengarten des Anwesens vor zwei Wochen gilt als einer der Auslöser des Infektionsgeschehens.



Inzwischen gab das Weiße Haus auch bekannt, dass Trump am Montag den Wahlkampf wieder aufnimmt - mit einer Großveranstaltung in Florida.

