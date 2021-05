In den USA können sich von heute an Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen.

Rund 15.000 Apotheken im ganzen Land bieten Impfungen mit Biontech/Pfizer an. Das Präparat hatte zuvor eine entsprechende Zulassung erhalten. Auch Kanada und andere Länder haben den Impfstoff für Jugendliche bereits freigegeben. Der europäischen Arzneimittelbehörde EMA liegt ein entsprechendes Zulassungsgesuch vor. In der EU darf das Mittel von Biontech/Pfizer bislang nur Jugendliche über 16 Jahre verabreicht werden.



Die Bundesregierung prüft ebenfalls Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche. Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Fischbach, warnte allerdings vor Eile. Er sprach sich gegen sogenannte Reihenimpfungen in Schulen aus. Es bestehe die Gefahr, dass sich viele Eltern bei einem anonymen Durchschleusen ihrer Kinder gegen eine Impfung entscheiden und damit das Ziel der Herdenimmunität verfehlt werde.

