Indien erhält angesichts des drohenden Zusammenbruchs seines Gesundheitssystems in der Corona-Krise internationale Unterstützung.

Eine erste Lieferung mit hundert Beatmungsgeräten und 95 Sauerstoffkonzentratoren aus Großbritannien traf heute in Neu Delhi ein. Wie die Britische Kommission in der indischen Hauptstadt mitteilte, sind insgesamt neun Flugzeug-Containerladungen geplant mit knapp 500 Sauerstoffkonzentratoren, 120 Geräten für nicht-invasive Beatmung und 20 Geräten für die manuelle Beatmung.



Die Weltgesundheitsorganisation, Deutschland, die USA und mehrere andere Länder kündigten ebenfalls Hilfslieferungen in das von der Pandemie hart getroffene Land an. In Indien lieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Tagen über der Marke von 300.000. Das ohnehin schlecht ausgestattete Gesundheitssystem steht angesichts der rapide steigenden Infektionszahlen vor dem Zusammenbruch. In zahlreichen Krankenhäusern sind medizinischer Sauerstoff und Medikamente knapp. Mitverantwortlich für die dramatische Lage in Indien ist vermutlich die neue Coronavirus-Mutante B.1.617. Deutschland hat deshalb wie zahlreiche andere Länder einen weitgehenden Einreisestopp verhängt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 27.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 14.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 10.04.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 22.4.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.