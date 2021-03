In der Stadt Tübingen steigen die Corona-Fallzahlen weiter an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz legte nach Angaben des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums auf 89,6 Fälle je 100.000 Einwohner zu. Seit vergangenen Freitag hat sich die Inzidenz damit mehr als verdoppelt. Am 18. März hatte sie noch 19,7 betragen.



Tübingen erfährt derzeit bundesweite Aufmerksamkeit wegen eines lokalen Modellprojekts. Die Menschen können in der Stadt kostenlose Tests machen, das Ergebnis wird bescheinigt. Mit dem Zertifikat können die negativ Getesteten in Modeläden einkaufen, zum Friseur oder auch ins Theater gehen.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.