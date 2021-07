In Ungarn sind weitere Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen in Kraft getreten.

Die Regierung in Budapest teilte mit, die anvisierte Impfquote sei erreicht worden. Damit gilt eine Maskenpflicht nur noch in Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen wie Altenheimen. Ein Impfnachweis ist nur noch für Massen-Sportveranstaltungen sowie für den Besuch von Konzerten oder Musikkneipen notwendig. In Ungarn lag die Corona-Inzidenz der letzten 14 Tage bei etwa 10.



Bulgarien will dagegen wegen der großen Impfskepsis im Land seine Kampagne beschleunigen. Dafür wurde ein Gremium aus Experten, Journalisten, Religionsvertretern und Prominenten eingesetzt. Der Impfstab der Regierung wurde aufgelöst. In Bulgarien sind rund 12 Prozent der Bürger vollständig geimpft.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.