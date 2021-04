In Ungarn dürfen von heute an wieder die Geschäfte öffnen.

Regierungschef Orban teilte mit, es sei nun ein Viertel der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona geimpft. Deshalb könne auch die nächtliche Ausgangssperre um zwei Stunden verkürzt werden. Außerdem sollen die Schulen in spätestens zwei Wochen wieder öffnen - falls bis dahin alle Lehrkräfte geimpft sind.



Orban hatte Impfstoffe aus Russland und China, die in der EU nicht zugelassen sind, eingesetzt. Er betonte, Ungarn werde das schnellste Land in Europa bei den Impfungen sein. Kritiker der Corona-Politik Orbans halten ihm vor, eine der höchsten Todesraten in der EU zu verantworten: Von knapp zehn Millionen Einwohnern starben mehr als 22.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

