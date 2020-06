In Indiens Hauptstadt Neu Delhi sollen 500 Eisenbahnwaggons zu mobilen Krankenhäusern für Covid-19-Patienten umfunktioniert werden.

Die Regierung reagiert damit in der Corona-Pandemie auf steigende Infektionszahlen und vielerorts überfüllte Kliniken. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, sollen in den Zügen mehr als 8.000 Betten geschaffen werden. Zudem will die Regierung Neu Delhi mit zusätzlichen Sauerstoffflaschen und Beatmungsgeräten versorgen und die Zahl der Corona-Tests verdreifachen.



Allein in der vergangenen Woche wurden in Indien rund 100.000 Neuinfektionen gemeldet, viele davon in der Hauptstadt. Einkaufszentren, Gebetsstätten und Restaurants sind seit einigen Tagen wieder geöffnet. Insgesamt verzeichnet Indien rund 320.000 Infizierte. Lokale Behörden gehen davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt.

