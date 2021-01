Indien will im eigenen Land produzierte Corona-Impfstoffe kostenlos an andere Staaten abgeben.

Wie das Außenministerium in Neu Delhi mitteilte, sollen zunächst Bhutan, die Malediven, Bangladesch, Nepal und Myanmar sowie die Seychellen beliefert werden. Für Lieferungen nach Sri Lanka, Afghanistan und Mauritius fehlten noch regulatorische Freigaben.



Anders als reiche Staaten konnten sich die genannten Länder bei westlichen Herstellern bisher keine großen Impfstoff-Mengen sichern. Indien will ihnen deshalb mehrere hunderttausend Dosen zur Verfügung stellen und auch das Impf-Personal in den Empfängerländern schulen. Den Angaben zufolge handelt es sich um den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca, der auch in Indien produziert wird.



In Indien sind bislang zwei Impfstoffe zugelassen, die vor Ort produziert werden. Das Serum des indischen Produzenten Bharat Biotech bekam bereits die Zulassung, als noch keine Daten zu seiner Wirksamkeit vorlagen.

