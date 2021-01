In Indien haben zwei Corona-Impfstoffe eine Notfallzulassung erhalten. Es handelt sich um das Vakzin des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca und der Universität Oxford sowie um den Impfstoff des indischen Unternehmens Bharat Biotech. Bis August sollen 300 Millionen Menschen geimpft werden. Damit startet Agenturberichten zufolge die größte Impfkampagne weltweit.

In Indien, dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt, soll bis Sommer rund ein Viertel der Bevölkerung geimpft werden. Dafür haben die Behörden mit der Zulassung der Corona-Impfstoffe den Weg freigemacht.



Mindestens drei weitere Mittel warten auf ihre Zulassung, darunter auch das russische Mittel Sputnik V. Das Mainzer Unternehmen Biontech und sein amerikanischer Partner Pfizer haben für ihr Vakzin ebenfalls eine Notfallzulassung beantragt. Der indische Informationsminister Javadeka betonte, sein Land sei wahrscheinlich das einzige, in dem bald vier bis fünf Impfstoffe zum Einsatz kommen könnten.

Probelauf mit knapp 100.000 Ärzten

Ein landesweiter Probelauf der Impfkampagne war schon vor der Notzulassung der Impfstoffe durchgeführt worden. Wie das Nachrichtenportal Times of India unter Berufung auf das indische Gesundheitsministerium berichtet, haben die Behörden bereits rund 96.000 Mediziner zu Impfexperten ausgebildet. Indiens Gesundheitsminister Vardhan erklärte: "In zahlreichen Bezirken gab es Testläufe zur Verabreichung des Impfstoffs, aber auch um Sicherheitsfragen, Transport und Lagerung."



Zunächst sollen neben Ärzten, Krankenpflegern und Polizisten vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen geimpft werden. Der Impfstoffhersteller Serum Institute of India hat mit Astrazeneca vereinbart, für Indien und andere Entwicklungsländer eine Milliarde Dosen des Vakzins zu produzieren. 50 Millionen Dosen sollen schon bereit stehen.



Die Firma ist der größte Hersteller von Impfstoffen auf der ganzen Welt, berichtet ARD-Korrespondentin Silke Diettrich. Seit Jahrzehnten werden demnach von dort aus Impfdosen auf den Markt gebracht - in riesigen Mengen und im internationalen Vergleich sehr kostengünstig, zum Beispiel gegen Masern, Röteln, Mumps, Polio oder Tollwut.



Für den Impfstoff Covaxin, den Bharat Biotech mit staatlichen Einrichtungen entwickelt hat, sind bislang erst zwei der drei Studienphasen abgeschlossen. Die dritte Phase, bei der die Wirksamkeit getestet wird, begann Mitte November.

Kritiker befürchten unfaire Verteilung

Anders als beispielsweise in Deutschland sollen auch private Interessenten Zugang zu den Impfstoffen bekommen – zu teureren Konditionen. Auf dem freien Markt soll das Astrazeneca-Serum für umgerechnet elf Euro pro Dosis verkauft werden. Die Regierungsbehörden zahlen nur knapp drei Euro. Kritiker befürchten, dass die Mittel durch den privaten Verkauf ungerecht verteilt werden könnten.



Indien hat mit rund 10,3 Millionen registrierten Fällen die weltweit zweithöchste Zahl an Corona-Infektionen. Mehr als 149.000 Menschen sind in Indien im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen auf etwa 20.000 Fälle pro Tag gesunken - von einem Höchststand mit täglich fast 100.000 Neuinfektionen im September.

