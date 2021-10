Industrienationen und Pharmakonzerne haben laut Entwicklungsorganisationen zu wenig Corona-Impfstoffe an arme Länder gespendet.

Von den zugesagten 1,8 Milliarden Impfdosen hätten reiche Länder wie Deutschland, Kanada und die USA bisher 261 Millionen Dosen geliefert, erklärte das Bündnis "People's Vaccine Alliance" in Berlin. In einem Bericht heißt es, bisher seien 1,3 Prozent der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen vollständig geimpft. Die Weltgesundheitsorganisation hat das Ziel ausgegeben, bis Ende dieses Jahres eine weltweite Impfquote von mindestens 40 Prozent zu erreichen.



Dem Bündnis "People's Vaccine Alliance" gehören mehr als 70 Hilfs- und Entwicklungsorganisationen an. Sie setzen sich für eine Freigabe der Patente und eine gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen ein.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.