Die Initiative "No Covid" kritisiert die derzeitige Strategie, mit der in Deutschland die Verbreitung des Coronavirus verhindert werden soll.

Bei steigenden Infektionszahlen sollten keine Lockerungen der bestehenden Maßnahmen durchgeführt werden, erklärte das interdisziplinäre Bündnis von Experten aus der Wissenschaft. Man empfehle dringend einen Kurswechsel hin zu einer Strategie der Niedriginzidenz, hieß es in einer Mitteilung. Die Initiative forderte, Instrumente wie Tests, Impfungen oder die Nachverfolgung von Kontakten besser einzusetzen.



Wie die Experten am Beispiel des Bundeslandes Sachsen anführten, haben zahlreiche Gemeinden bereits eine Niedriginzidenz erreicht. In Regionen mit

wenigen Neuinfektionen könne man dann mit entsprechenden begleitenden Maßnahmen wieder zu einem freieren gesellschaftlichen Leben übergehen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.