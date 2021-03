Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin, Karagiannidis, fordert angesichts steigender Corona-Infektionszahlen einen harten Lockdown sowie den sofortigen Stopp aller geplanten Öffnungsschritte.

Die Beschlüsse für Modellprojekte nach Ostern seien völlig unpassend und müssten von Bund und Ländern sofort zurückgenommen werden, sagte Karagiannidis der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Es brauche eine Mischung aus hartem Lockdown, vielen Impfungen und Tests. Nur so lasse sich ein Überlaufen der Intensivstationen noch verhindern. Ein solcher Lockdown müsse bundesweit gelten und zwei Wochen dauern.



Bund und Länder hatten zu Beginn der Woche beschlossen, dass in zeitlich befristeten Modellprojekten in ausgewählten Regionen einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens testweise öffnen dürfen.

