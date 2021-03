Intensivmediziner befürchten, dass sich in der Corona-Pandemie der Personalmangel auf Intensivstationen weiter verschärft.

Die Flucht aus dem Pflegeberuf müsse unbedingt gestoppt werden, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Pandemie habe die Krise, die die Branche in Deutschland verspüre, noch einmal verschärft. In der beginnenden dritten Welle der Pandemie hielte das Pflegepersonal derzeit aus Pflichtgefühl noch durch, die Frage sei aber, was danach komme, warnte Marx.



Einer Umfrage zufolge überlegt derzeit etwa ein Drittel aller Pflegerinnen und Pfleger, aus dem Beruf auszusteigen. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Westerfellhaus, äußerte deshalb große Sorge. Dies hätte katastrophale Folgen für das Gesundheitssystem. Er machte vor allem die momentanen Arbeitsbedingungen in der Pandemie dafür verantwortlich.

