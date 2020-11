Die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Covid-19-Erkrankten hat in Deutschland einen Höchstand erreicht.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind 3.005 Intensivbetten von Covid-19-Patienten belegt. Mehr als die Hälfte von ihnen wird demnach beatmet. Während der ersten Pandemiewelle im Frühjahr hatte der Höchstwert bei bundesweit 2.933 gelegen.



Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts innerhalb eines Tages 13.363 neue Corona-Infektionen. Das sind rund 3.000 weniger als am Tag zuvor. Allerdings sind die erfassten Fallzahlen an Sonntagen und Montagen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg um 63 auf 11.352.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.