Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist in Deutschland weiter gestiegen.

Das Robert Koch-Institut gab den Wert heute früh mit 9,4 an - nach 8,6 am Tag zuvor. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1.608 weitere Infektionen und 22 weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen bei 952.



Inzwischen sind in Deutschland 45,3 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft. 59,5 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.