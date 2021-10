In der Corona-Pandemie ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Deutschland erneut gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt er aktuell bei 75,1. Gestern betrug der Wert 74,4, vor einer Woche 65,8.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages gut 6.770 Corona-Neuinfektionen, rund 1.800 mehr als vor einer Woche.



Innerhalb von 24 Stunden starben 88 Personen nachweislich an den Folgen der Infektion. Seit Beginn der Pandemie gab es in Deutschland gut 4.384.600 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

