Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gestiegen, und auch die Krankenhaus-Einweisungen mit Covid-19 nehmen weiter zu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle gibt das Robert Koch-Institut heute mit 70,3 an. Vor einer Woche lag sie bei 48,8. Vor allem in den jüngeren Altersgruppen steigen die Ansteckungszahlen.



Die Inzidenz der Krankenhauseinweisungen stieg von 1,47 auf 1,56. Der Wert beziffert die innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Einweisungen von Covid-19-Fällen in die Krankenhäuser pro 100.000 Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.