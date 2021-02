Israel will in Kürze damit beginnen, palästinensische Arbeiter gegen das Corona-Virus zu impfen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind alle Menschen berechtigt, die eine Arbeitserlaubnis für Israel haben oder in Industriegebieten des Westjordanlandes beschäftigt sind. Israelische Ärzteteams würden in den kommenden Tagen an mehreren Orten für die etwa 100.000 Personen Impfstellen einrichten. Verabreicht werde das Präparat des Herstellers Moderna. Die Impfung war zuvor mit der Palästinensischen Autonomiebehörde abgesprochen worden.



Mehrere Menschenrechtsgruppen hatten wiederholt kritisiert, Israel engagiere sich nicht ausreichend für ein Impfprogramm im Westjordanland und im Gazastreifen. Die israelische Regierung verwies ihrerseits auf die Zuständigkeit der palästinensischen Behörden.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.