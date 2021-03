In Israel gelten seit heute gelockerte Corona-Regeln für alle Inhaber eines sogenannten "grünen Passes".

Das elektronische Dokument erhalten alle Menschen, die eine Corona-Infektion hinter sich haben sowie diejenigen, deren zweite Impfung mindestens eine Woche zurückliegt. Sie dürfen die Innenräume von Restaurants und Cafés betreten, die von heute an wieder geöffnet sind. Auch der Besuch von Universitäts-Vorlesungen ist für sie gestattet. Wer keinen "grünen Pass" hat, darf nur die Außengastronomie nutzen und muss Lehrveranstaltungen per Videokonferenz folgen. Für alle Menschen in Israel gelten weiterhin sämtliche Abstands- und Hygieneregeln.



In Israel ist die Impfkampagne weit fortgeschritten. Von den rund neun Millionen Einwohnern hat fast jeder Zweite bereits beide Impfdosen erhalten.

