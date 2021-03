Die Ausfuhr von Corona-Impfstoff aus der Europäischen Union in einen Drittstaat ist erstmals gestoppt worden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf EU-Kreise meldet, verhinderte Italien die Lieferung von 250.000 Impfstoff-Dosen des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca an Australien. Zuerst hatte die "Financial Times" darüber berichtet.



Grundlage ist ein Ende Januar eingeführtes System zur Exportkontrolle. Danach müssen Pharmakonzerne, die Lieferverpflichtungen gegenüber der Europäischen Union haben, Ausfuhrgenehmigungen für in der EU produzierte Impfstoffe beantragen. Wenn Hersteller die EU bei Liefermengen unrechtmäßig benachteiligen, können Genehmigungen verweigert werden. Ausgenommen von dem System sind Exporte in eine Reihe von Partnerländern und in Entwicklungsländer.



Astrazeneca hatte die vertraglich zugesagte Liefermenge an die EU im ersten Quartal drastisch gesenkt und damit für großen Unmut gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.