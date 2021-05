Italien hebt ab Sonntag für Urlaubsreisende aus Deutschland und anderen europäischen Ländern die Quarantänepflicht auf.

Künftig sei für Einreisen aus den Ländern der Europäischen Union, dem Schengenraum sowie Großbritannien und Israel nur noch ein negativer Corona-Test erforderlich, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Bisher musste man fünf Tage in Quarantäne und am Ende einen zweiten Test machen.



Mit der Lockerung zahlreicher Corona-Beschränkungen hat auch Griechenland die Urlaubssaison eröffnet. So entfällt dort ebenfalls die Quarantäne für Touristen. Außerdem sind Restaurants und Einzelhandel geöffnet. Nach sieben Monaten Lockdown dürfen auch Museen wieder Besucher empfangen.

14.05.2021