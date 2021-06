Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag unter anderem Italien, Tschechien und weite Teile Österreichs von der Liste der Risikogebiete.

Das Gleiche gilt für Teile Kroatiens, der Schweiz sowie für die französische Insel Korsika, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Corona-Einreisebeschränkungen mehr beachten. Nur Flugpassagiere müssen bei Einreise noch einen negativen Test vorweisen. In Dänemark müssen Urlauber aus Deutschland nicht mehr in Quarantäne. Ein negativer Corona-Test wird aber weiter verlangt.



In Deutschland empfängt Mecklenburg-Vorpommern wieder auswärtige Touristen gegen Vorlage eines negativen Testergebnisses. Bayern hob den wegen der Pandemie verhängten Katastrophenfall auf. Ministerpräsident Söder bestätigte zudem, dass die Spiele der Fußball-EM, die in München geplant sind, vor Publikum stattfinden können - allerdings begleitet von strengen Hygiene- und Abstandsregeln.

04.06.2021