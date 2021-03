Zur Eindämmung der Pandemie verhängt Italien eine Quarantänepflicht bei Einreisen aus anderen EU-Ländern.

Reisende aus diesen Staaten müssten vor ihrer Einreise einen Corona-Test machen, hieß es von Seiten des Gesundheitsministeriums in Rom. Nach ihrer Ankunft in Italien müssten die Menschen fünf Tage lang in Quarantäne bleiben und am Ende dieser Zeit wieder einen Corona-Test machen.



Wann die Regeln in Kraft treten sollen, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Das Auswärtige Amt in Berlin rät derzeit von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Italien ab. Das ganze Land wurde als Risikogebiet eingestuft.

