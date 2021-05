Das Infektionsgeschehen in Deutschland scheint sich zu beruhigen.

Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts hat inzwischen jeder vierte Landkreis wieder eine 7-Tage-Inzidenz von weniger als 100. Demnach lagen heute früh 103 von 412 erfassten Kreisen und kreisfreien Städten unter dieser Marke. Vor einer Woche waren es nur 57.



Allerdings ist die Infektionslage regional recht unterschiedlich. So steht Flensburg mit einem Wert von 32 vergleichsweise am besten da, während der Saale-Orla-Kreis in Thüringen mit 557 den bundesweit höchsten Inzidenzwert unter den Kreisen aufweist.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.