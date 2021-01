Die Kontaktbeschränkungen und anhaltende Schließung von Sportanlagen in der Pandemie macht den Vereinen in Deutschland zu schaffen.

Nach einer Umfrage der Deutschen Sporthochschule in Köln unter mehr als 20.000 Sportvereinen melden 44 Prozent der Vereine im Breiten- und Amateursport inzwischen Mitgliederrückgänge. Jeder zweite Sportverein (52,4%) in Deutschland erwarte in den kommenden zwölf Monaten eine existenzbedrohliche Lage, hieß es weiter. Es zeige sich ein signifikanter Anstieg seit der Verschärfung der Corona-Einschränkungen im Dezember. Bereits seit Anfang November herrscht auf den meisten Sportanlagen im Land Stillstand.



Studienleiter Christoph Breuer betonte im Deutschlandfunk (Audiolink), vor allem Großvereine seien betroffen: "In Folge des erneuten Teil-Lockdowns leiden Vereine, die sich sehr dienstleistungsorientiert aufgestellt haben, stärker als klassische Vereine mit einem starken Wir-Gefühl." Wo sich Mitglieder eher als Kunden und nicht als Teil einer Gemeinschaft betrachteten, sei die Hürde zur Kündigung der Mitgliedschaft geringer.



Die Geschäftsführerin des TV Augsburg, Doris Panacek, sagte dem BR, es dauere einfach zu lange, um wieder Sport treiben zu können. Es sei jetzt der siebte Monat, den man habe schließen müssen: "Und jetzt ist zu beobachten, dass es von Monat zu Monat mehr werden, die uns den Rücken kehren."

Rückgang an Ehrenamtlichen befürchtet

Als Ursachen für eine existenzielle Bedrohung nannten die Vereine auch einen Rückgang an Ehrenamtlichen. Laut Breuer bestehe die Gefahr, dass nicht alle Ehrenamtlichen mit derselben Motivation zu ihrer Aufgabe als Übungsleiter oder Schiedsrichter zurückkehrten. Auch sie könnten sich bis dahin von ihrer ehrenamtlichen Aufgabe "entwöhnt" haben.



Der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, appellierte an die Solidarität der Ehrenamtlichen. Die Vereine seien das Herz des deutschen Sports, die ehrenamtlich Engagierten die Seele, betonte Hörmann. "Die gilt es für die Zukunft zu erhalten", sagte er. Der Hauptgeschäftsführer des Landessportbunds Hessen, Andreas Klages, sprach im Deutschlandfunk von einer "krisenhaften Entwicklung" in den Vereinen. Durch das fehlende Vereinsleben würden insbesondere Menschen aus schwierigen sozialen Verhältnissen eine Brücke in die Gesellschaft verlieren: "Der soziale Klebstoff geht verloren."

Behindertensport besonders betroffen

Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes Beucher sieht angesichts der Corona-Krise eine Zäsur für den Sport in Deutschland. Die Menschen kündigten "bataillonsweise" ihre Mitgliedschaften, sagte Beucher im Sportpodcast "Einwurf". Im paralympischen Sport sei es ohnehin schwierig, Kinder mit Behinderung zu finden. Normalerweise würden Talentscouts Schulen besuchen, um Nachwuchs zu finden. In Zeiten des strengen Lockdowns mit Schulschließungen sei das unmöglich. Zudem erschwere die Pandemie die Aufrechterhaltung des Sportbetriebs.

Sportvereine dürfen Coronahilfen beantragen

Die Pandemie trifft den Sport auch finanziell. Mitgliederrückgänge, fehlende Einnahmen aus Ticketverkäufen und Sponsorings - all das bringt die Vereine in finanzielle Schwierigkeiten. Fast jeder fünfte Verein fürchtet laut der Deutschen Sporthochschule das wirtschaftliche Aus. Der DOSB bezifferte den Schaden bereits im vergangenen Frühjahr mit mehr als einer Milliarde Euro. Mittlerweile dürfte der Schaden deutlich höher ausfallen.



Zumindest kurzfristig werden finanzielle Engpässe vom Staat aufgefangen. In der sogenannten "November-/Dezemberhilfe" können auch Sportvereine Anträge stellen, sofern sie mindestens einen hauptamtlich Beschäftigten haben. Anfang Januar hatte die Bundesregierung zudem ein neues Hilfspaket über weitere 200 Millionen Euro angekündigt, "um Insolvenzen der Sportvereine zu verhindern und so eine wichtige Stütze unseres Zusammenlebens zu erhalten".

Mitgliederboom nach Teil-Lockdown?

Womöglich kommt es nach dem Teil-Lockdown und mit einer Entspannung der Infektionslage auch zu einem Mitgliederboom. Darauf hoffen viele Vereine. Die Vorsitzende des Tus Schildgen in Bergisch-Gladbach, Heike Konold-Barbian, betonte im Deutschlandfunk (Audiolink): "Wenn wir aus dieser Phase rauskommen, werden viele Menschen einen unglaublichen Nachholbedarf an sozialen Kontakten haben." Das Vereinsleben könnte eine Renaissance erleben - zumindest bei den Vereinen, die bis dahin durchhalten.

