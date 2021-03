In der Europäischen Union ist ab sofort ein vierter Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Die EU-Kommission genehmigte den Einsatz des Präparats von Johnson&Johnson und folgte damit einer Empfehlung der Europäische Arzneimittelagentur. Allerdings ist noch nicht klar, wann das Vakzin tatsächlich zur Verfügung steht.

Die Zulassung durch die EU-Kommission galt nach der Empfehlung der EMA als reine Formsache. Kommissionspräsidentin von der Leyen gab die Entscheidung auf Twitter bekannt. Der neue Impfstoff solle Personen über 18 Jahren verimpft werden, hatte die Arzneimittelbehörde in Amsterdam am frühen Nachmittag mitgeteilt.



Damit ist in der EU jetzt der vierte Impfstoff zugelassen. Im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Vakzinen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astra-Zeneca reicht bei dem Präparat von Johnson und Johnson eine Impfung für den vollen Schutz aus. Zudem kann es drei Monate in einem normal temperierten Kühlschrank gelagert werden.

Wann kommt der Impfstoff hier an?

Allerdings gibt es Zweifel daran, dass Johnson & Johnson schnell in der EU zum Einsatz kommen wird. Zwar hat sich die EU-Kommission 200 Millionen Dosen gesichert, mit der Option auf 200 Millionen weitere. Allerdings hat Johnson & Johnson sich nicht dazu verpflichtet, vor dem 1.4. zu liefern. Es wird also voraussichtlich mindestens drei Wochen dauern, bis der neue Impfstoff in die Impfzentren kommt.



Der CDU-Europaabgeordnete und Arzt Peter Liese schreibt auf seiner Homepage, leider habe Johnson & Johnson bisher nicht mitgeteilt, dass das Unternehmen sich ein Beispiel an den anderen Unternehmen wie Pfizer/BioNTech nehme, die unmittelbar nach der Zulassung auch geliefert hätten. Es gebe sogar Zweifel, dass die zugesagte Liefermenge von 55 Millionen Dosen bis Ende Juni eingehalten werden kann. "Dies ist eine große Enttäuschung und ich glaube, die europäischen Institutionen müssen deutlich mehr Druck auf die Unternehmen sowie die USA und Großbritannien ausüben." Liese rechnet nicht vor Mitte April mit dem Impfstoff, ein Diplomat, den das Portal "Politico" zitiert, nicht vor Ende April.

Der EU bleibt nur noch die Hoffnung

"Politico" schreibt weiter, dass es in der EU Sorgen gibt, dass die Lieferungen nach Europa von den USA gestoppt werden könnte. Der zuvor zitierte Diplomat sagte demnach: "Die EU bemüht sich sehr. Der Binnenmarktkommissar Breton putzt Klinken, Kommissionspräsidentin von der Leyen ruft US-Präsident Biden an, etc." Es gebe aber keine konkreten Lieferpläne in die EU. Am Ende habe man "nur Hoffnung".



Die EU wiederum exportiert Impfstoff in die USA und nach Großbritannien, obwohl der auf dem Kontinent knapp ist. Der CDU-Politiker Liese fordert, einen Exportstopp in Erwägung zu ziehen.



Die EU-Kommission hat bereits Impfdosen des amerikanischen Herstellers für 200 Millionen Menschen bestellt. Davon würde Deutschland 36,7 Millionen erhalten. Johnson und Johnson hatte zugesichert, dass ab April geliefert werde.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.