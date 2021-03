Nach AstraZeneca will auch der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson seinen Corona-Impfstoff teilweise in Dessau in Sachsen-Anhalt produzieren.

Die Firma IDT Biologika teilte mit, dass sie das Mittel abfüllen und verpacken werde. Dafür stünden ab sofort für zunächst drei Monate Kapazitäten zur Verfügung. Diese seien ursprünglich für die Produktion eines Impfstoffkandidaten des japanischen Pharmakonzerns Takeda gegen das Dengue-Fieber reserviert worden.



Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist der vierte, den die EU zugelassen hat. Anders als die Wirkstoffe von Moderna, AstraZeneca und Biontech muss er für den vollen Impfschutz nur einmal verabreicht werden.

