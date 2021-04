Großbritanniens Premierminister Johnson will am Öffnungsplan in der Corona-Pandemie festhalten und ab nächsten Montag Lockerungen zulassen.

In London kündigte Johnson an, ab dem 12. April dürften in England Biergärten und Restaurants wieder Gäste bewirten. Auch Zoos, Fitnessstudios, Friseure und Geschäfte mit nicht-lebensnotwendigen Waren würden öffnen. Der Premierminister erklärte, auch er werde "unwiderruflich ein Bier zu den Lippen führen". Die anderen britischen Landesteile bestimmen eigene Corona-Regeln, folgen in der Regel aber den Maßnahmen Englands.



Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Großbritannien derzeit bei rund 40 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.