Vor der Wiederöffnung der Schulen in England hat Premierminister Johnson die "nationale Kraftanstrengung" im Kampf gegen die Corona-Pandemie gewürdigt.

Bei der Rückkehr zur Normalität sei es der richtige erste Schritt, junge Leute wieder in den Unterricht zu bringen, erklärte der britische Regierungschef. Nach rund zwei Monaten Lockdown öffnen am Montag in England alle Schulen wieder. In Schottland sind einige Klassen bereits seit einer Woche wieder im Unterricht. Um die Situation unter Kontrolle zu halten, hat die Regierung nach eigenen Angaben knapp 57 Millionen Corona-Schnelltests an Schulen und Colleges geschickt.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.