Die Diskussionen über die deutsche Impfstrategie hält an.

Der Chef der Jungen Union, Kuban, sagte der Zeitung "Die Welt", der Föderalismus komme in solchen Krisen wie der aktuellen stellenweise an seine Grenzen. Einzelne Bundesländer hätten sich nicht ausreichend vorbereitet, um den Impfstoff schnell zu verteilen. In besonderen Krisenfällen müsse der Bund den Rahmen vorgeben. Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, fordert eine neue Impfverordnung. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, man müsse genauer festlegen, welche Bevölkerungsgruppe wann geimpft werden solle. Bund und Länder seien gefordert dem Wirrwarr ein Ende zu setzen.



Mehrere Bundesländer hatten eine verzögerte und unzureichende Versorgung mit Impfstoff kritisiert und das Bundesgesundheitsministerium aufgefordert, eine erhöhte Impfstoffproduktion zu prüfen.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.