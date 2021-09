Die Kinder- und Jugendärzte plädieren für eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.

Verbandspräsident Fischbach sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", der Gesetzgeber sollte ernsthaft darüber nachdenken, wenn viele Beschäftigte in Kindertagesstätten, Schulen und Kliniken Impfungen weiter verweigern. Wer mit vulnerablen Gruppen zu tun habe und die eigene Immunisierung ablehne, habe seinen Verstand ausgeschaltet. Auch Betriebsärzte von Kliniken seien in der Pflicht. Sie müssten das medizinische Personal an ihre Pflicht erinnern, kranken Menschen zu helfen und diese vor Ansteckungen zu schützen, betonte Fischbach.

