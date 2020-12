Taiwan, Japan, Südkorea, Neuseeland - immer wieder werden diese Länder genannt, wenn es um Vorbilder bei der Bekämpfung der Pandemie geht. Was ist dort anders? Und welchen Preis zahlen sie für niedrige Infektionszahlen?

Beispiel Neuseeland - Vorteil Insellage

Der Staat profitiert bei der Corona-Bekämpfung extrem von seiner Insellage. Die Kontrolle des Infektionsgeschehens ist hier deutlich leichter, weil es überschaubare Zugangswege ins Land gibt. Ganz anders ist das in Deutschland, dem bevölkerungsreichsten Land der EU, das mit seinen neun Nachbarländern über einen regen Pendel-und Besuchsverkehr verzahnt ist und als Transitland mitten in Europa liegt.



Wer sich das Dashboard der amerikanischen Johns Hopkins Universität anschaut, die weltweite Zahlen zur Corona-Pandemie zusammenträgt, findet am unteren Ende der Skala sehr viele Inseln.

Beispiel Japan - Mundschutz gehört zum Alltag

Masken, Cluster-Strategie - aber auch eine andere Kultur: Diese Faktoren werden häufig genannt, wenn es um Japans Strategie zur Bekämpfung des Virus geht. Ein Schutz über Mund und Nase - meist ein Einwegmodell aus Zellstoff - war schon vor der Pandemie ein häufiger Anblick in der Öffentlichkeit; die Gründe sind vielfältig - und mitunter auch kosmetischer Natur. Darüber hinaus habe es schon zu Beginn der Krise keines Zwangs bedurft, um etwa Aufforderungen der Behörden umzusetzen, berichten Korrespondenten: Die große Mehrheit der Bevölkerung sei freiwillig etwa dem Aufruf gefolgt, große Menschenansammlungen zu meiden.

Die Cluster-Strategie: Blick zurück nach vorn

Dazu kommt die Cluster-Strategie, die etwa der Virologe Christian Drosten als maßgeblich für einen Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie einschätzt. Das sei "der Kern der japanischen Strategie". Das Prinzip: Wird jemand positiv auf das Virus getestet, wird geprüft, wo er oder sie sich angesteckt haben könnte - und ob dieses Ereignis auf ein sogenanntes Cluster hinweist, also auf eine mögliche Infektionsquelle, von der auch andere Personen betroffen wären. Diese Strategie beruht auf der Erkenntnis, dass - anders als etwa bei der Grippe - statistisch nur einer von fünf Infizierten das Virus an andere weitergibt. Andere Länder - auch Deutschland - versuchen dagegen nachzuvollziehen, welche Kontakte der oder die positiv Getestete hatte, warnt diese Kontakte oder schickt sie in Quarantäne. Erfolg versprechend ist dieser Ansatz allerdings nur dann, wenn sich das Virus noch nicht so stark verbreitet hat, dass sich die einzelnen Cluster nicht mehr auseinanderhalten lassen.

Zweifel an Statistiken in Japan

Auch wenn Japan aktuell immer wieder als Vorbild genannt wird darf man nicht vergessen, dass im Frühjahr immer wieder starke Zweifel an der Zahl der Infektionen und Todesopfer laut wurden. Nachdem die Olympischen Spiele in Tokio am 30.03. abgesagt worden waren, stiegen die Zahlen stark an. Dazu kommt:

Wie ein Staat seine Statistiken führt, wer in welchem Umfang getestet wird - all das sind wichtige Parameter, die man beim Ländervergleich bedenken muss.

Beispiel Taiwan - gut vorbereitet dank SARS

Bereits im Frühjahr während der ersten Welle blickte die Welt erstaunt nach Taiwan. Die SARS-Epidemie von 2003 hatte dort zu einer erhöhten Wachsamkeit geführt. Die vorbereiteten Pandemie-Pläne wurden schnell und entschlossen umgesetzt. Ein harter Lockdown war nicht notwendig. Und während in Deutschland noch führende Mediziner und RKI-Präsident Wieler am Nutzen von Mund-Nasen-Bedeckungen zweifelten - sie alle haben in der Zwischenzeit ihre Meinung geändert - war in Taiwan wie in anderen asiatischen Ländern das Tragen von Masken als Schutz für sich und andere bereits alltägliche Praxis. Darüber hinaus gab es bereits zu Beginn des Ausbruchs einen üppigen Vorrat an Schutzmasken und anderer medizinischer Ausrüstung.

Beispiel Südkorea - mehr Daten, besserer Schutz?

Einen groß angelegten Lockdown gab es in Südkorea bisher nicht. Auch hier setzt man vor allem auf die Nachverfolgung von Kontakten Infizierter, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die Methoden unterscheiden sich allerdings deutlich etwa von der Corona-Warn-App, die hierzulande im Einsatz ist. So greift Südkorea in die Privatsphäre seiner Bürger ein und erstellt etwa mithilfe von Überwachungskameras und GPS-Daten Bewegungsprofile potentieller Virus-Spreader. Hinzu kommen Daten, die etwa beim Bezahlen mit Kreditkarten erhoben werden. Auch hier kann das Infektionsrisiko per App verfolgt werden - allerdings sei dies für jeden einsehbar, berichtet die "Berliner Zeitung".



Dazu kommt: Wie Taiwan hat auch Südkorea Erfahrung im Umgang mit früheren Epidemien, in diesem Fall mit dem Ausbruch von MERS vor fünf Jahren.

Beispiel Island - viele Tests von Anfang an

Auch Island profitiert bei der Bekämpfung der Pandemie von seiner Insellage. Dazu kommt: Das Land hat mit knapp 370.000 Menschen eine überschaubare Einwohnerzahl, und diese Population ist im Vergleich mit anderen Ländern genetisch eher homogen. Epidemiologisch betrachtet ergiebt das eine Stichprobe, die detailliert untersucht werden kann. Genau das ist in Island passiert. Wie das Magazin "Spektrum" berichtet, war es möglich, mehr als die Hälfte der Einwohner auf das Virus zu untersuchen. So habe man herausgefunden, wie sich das Virus ausgebreitet habe - und dass fast die Hälfte der Infizierten ohne Symptome gewesen sei. Island meldet vergleichsweise wenige Todesfälle: 27 von insgesamt knapp 5.500 Infizierten (Stand 3.12.20); Experten führen auch das zu großen Teilen auf die Teststrategie zurück.

