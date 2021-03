Das Bundeskanzleramt strebt eine Fortsetzung der derzeitigen Corona-Beschränkungen bis in den April hinein an.

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für die morgigen Bund-Länder-Beratungen. Ein konkretes Datum für das Ende der Maßnahmen wird darin nicht genannt. Auch generelle neue Öffnungsschritte sind in der Vorlage nicht vorgesehen. Allerdings soll es Ländern und Regionen ermöglicht werden, mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen. Bedingungen dabei sind negative Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und eine enge Rückkopplung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst.



In dem Entwurf wird zudem erwogen, den Bürgerinnen und Bürgern einen - wie es heißt - "kontaktarmen Urlaub" im jeweils eigenen Bundesland zu ermöglichen.

